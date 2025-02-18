Метеорологи также предупреждают об гололедице на дорогах, поэтому водителей и пешеходов призывают осторожничать.

Украинцев ждут низкие температуры и сложные погодные условия в течение следующей недели, сообщает Politeka.net .

Об этом синоптикиня Наталья Диденко рассказала на странице Facebook.

С 17 по 21 февраля на территории страны ожидаются снегопады и гололедица. Сначала будет снег в центральных и восточных областях, впоследствии — на западе и южных регионах в конце недели.

На этой неделе температура ночью опустится до -16...-18 градусов, а днем ​​будет оставаться ниже нуля. Первые осадки могут прийтись на центральные области 17 февраля.

Синоптикиня также дала прогноз на ближайшие дни. В Украине до конца недели следует ожидать стабильных морозов и заморозков ночью, а уже с 24 февраля ситуация начнет улучшаться, прогнозирует Диденко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, снегопады пройдут 17 февраля на севере, востоке и в центре страны, а 19 февраля снег возможен на западе и юге Украины. Отметим, что 18 февраля осадков не ожидается, сообщает Политека.

Прогноз на ближайшие дни:

18 февраля:

Ночью -12...-14°C, днем ​​-2...-4°C. Облачно с прояснениями, без осадков.

19 февраля:

Ночью -8...-10°C, днем ​​-2...-4°C. Возможен снег на западе, юге и центре.

20 февраля:

Ночью -7...-9°C, днем ​​-1...-3°C. Снегопады в центре, востоке и юге Украины.

21 февраля:

Ночью -9...-11°C, днем ​​-2...-4°C. Снег возможен в Запорожской области, в Херсонской области и в Крыму.

Метеорологи также предупреждают об гололедице на дорогах, поэтому водителей и пешеходов призывают осторожничать.

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