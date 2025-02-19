Также украинцам, которые нарушают правила и получат штрафы, будут обязаны компенсировать нанесенный ущерб.

В Украине вступил в силу Закон № 4188-IX, который вводит изменения в законодательство о природно-заповедном фонде, за нарушение которого будут выписываться штрафы, сообщает Politeka.net.

Согласно новым правилам, передвижение механическими транспортными средствами на территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ) теперь запрещено.

За нарушение этого правила украинцам будут предусмотрены штрафы: для простых граждан – от 153 до 408 гривен; для должностных лиц – от 255 до 510 гривен.

Также водители, которые нарушают правила и получат штрафы, будут обязаны компенсировать нанесенный ущерб, сообщает Политека. Например, сумма компенсации за 100 метров незаконного проезда (с учетом индексации на 2025 год) составит:

мопед, мотоцикл, мотороллер – 4020,80 гривны;

легковой автомобиль, микроавтобус, пикап – 6428,80 грн;

автобус, грузовой автомобиль – 8848,00 грн.

Следовательно, водитель грузовика, который проедет более 100 м в запретной зоне, может получить штраф до 10 тысяч гривен. По словам авторов закона, основной целью является сохранение экосистем и минимизация негативного влияния транспорта на природные зоны. Пока случаев наложения таких штрафов еще не зафиксировано.

Напомним также, что в Украине для охраны рыбных ресурсов периодически вводятся ограничения, с 15 февраля вступают в силу новые ограничения, касающиеся отлова щуки. За нарушение украинцев ждут штрафы.

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