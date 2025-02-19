Получить такую ​​выплату можно без дополнительного обращения, однако она доступна не всем.

В 2025 году правительство Украины продолжило действие социальной программы «Теплая зима», в рамках которой финансовую помощь могут получить малообеспеченные семьи, дети и лица с инвалидностью первой группы, являющиеся внутренними переселениями, сообщает Politeka.net .

Как сообщила прессслужба ОО «ВПО Украины», программа призвана повысить наиболее уязвимые категории населения, в том числе помочь семьям приобрести теплые вещи для детей на зимний период.

Продолжение программы из-за технических сложностей

Кабмин принял решение продлить выплаты тем, кто не смог получить средства в установленный срок из-за сбоев в банковской системе или технических ошибок, связанных с регистрацией получателей.

Кто сможет получить помощь к концу зимы

Выплаты по программе «Теплая зима» будут предоставлены трем категориям граждан:

дети из малообеспеченных стран;

дети из семей внутренних переселенцев;

лица с инвалидностью первой группы среди ВПЛ.

Размер пособия составляет 6,5 тыс. гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Выплата может быть недействительной только по одному основанию, если лицо имеет право на пособие по нескольким категориям и уже получает одну из них, сообщает Политека.

Как получить помощь

Для получения выплаты дополнительного обращения не требуется. Выплаты будут назначены автоматически на основе данных из государственных реестров, а денежные средства поступят вместе на счет получателя. Помощь можно будет потратить на покупку зимней одежды или обуви для детей.

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