Этой услугой обычно пользуются украинцы, которые планируют долгое путешествие, однако у ПриватБанка могут возникнуть проблемы.

Во время войны вопрос наследования банковских депозитов "ПриватБанка" становится все более актуальным, но иногда процесс получения средств от умерших может быть чрезвычайно сложным, сообщает Politeka.net.

Так, один из клиентов ПриватБанка пожаловался на портале Минфин, что банк не реагирует на обращение относительно выдачи депозита умершего человека.

В сообщении, размещенном 14 февраля, украинец отмечает, что "ПриватБанк" уже больше года игнорирует письма нотариуса, отправленные еще в 2024 году. В общей сложности было направлено три официальных обращения относительно выдачи депозита по наследству в "ПриватБанке".

ПриватБанк просто игнорирует. Это полный беспредел в государственном банке", — говорится в жалобе. На данный момент в "ПриватБанке" еще не дали никакого ответа на это обращение.

Как подчеркивает Политека, этой услугой обычно пользуются украинцы, которые планируют долгое путешествие. Они могут оставить свои ценные вещи и деньги на хранение в банке, чтобы не волноваться об их безопасности в отсутствие дома.

Ящики для хранения доступны разных размеров, поэтому в них можно хранить не только деньги, но и важные документы, драгоценности и другие ценные предметы. Аренда таких ящиков достаточно доступна. К примеру, в "ПриватБанке" стоимость хранения варьируется от 9 до 25 грн в сутки, а также необходимо платить ежемесячную плату за обслуживание счета "Ключ доступа", которая составляет 300 грн.

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Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.