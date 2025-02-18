Получить деньги можно, обратившись в Пенсионный фонд Украины, где специалисты предоставят всю необходимую информацию.

Даже при максимальной осторожности травмы на производстве все же могут случиться, и в таких ситуациях государство оказывает финансовую поддержку пострадавшим работникам, сообщает Politeka.net .

Как сообщается на Правительственном портале, в 2025 году потерпевшие на производстве могут получить компенсацию от Пенсионного фонда Украины.

Размер выплаты работникам, которые получили травмы на работе, составляет 56 тысяч гривен. Эта сумма выплачивается в течение 30 дней после официального подтверждения утраты трудоспособности.

Величина компенсации зависит от уровня потери трудоспособности и базируется на семи минимальных зарплатах, актуальных в момент оформления компенсации. Так, в случае 100% потери трудоспособности, выплата составляет 56 тысяч гривен, если учесть минимальную зарплату в 8 тысяч гривен, установленную на 1 января 2025 года, сообщает Политека.

Если в ходе расследования будет установлено, что травма произошла из-за нарушения работником правил охраны труда, размер компенсации может быть уменьшен до 50% от первоначальной суммы. Помимо единовременных выплат, пострадавшие работники или их семьи могут воспользоваться следующими привилегиями:

Ежемесячные страховые выплаты.

Финансирование лечения и реабилитации.

Пособие по временной нетрудоспособности.

Компенсация при смерти работника

В случае смерти работника из-за производственной травмы, его семья имеет право на компенсацию, которая составляет 40 минимальных зарплат, то есть 320 тысяч гривен. Эта сумма будет выплачена в течение месяца после даты смерти.

Для получения компенсации необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, где специалисты предоставят всю необходимую информацию и помощь в оформлении выплаты.

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