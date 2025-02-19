СБУ и Национальная полиция задержали агентов россии, организовавших террористический акт по заказу российских спецслужб в Каменце-Подольском, в Хмельницкой области, 5 февраля этого года, передает Politeka.net.

Детали раскрыли в СБУ.

Злоумышленники использовали курьера, работника службы доставки, для транспортировки взрывчатки к определенной цели, указанной российскими спецслужбами. В результате взрыва возле здания ТЦК курьер погиб, а 8 человек получили ранения.

В течение суток после теракта сотрудники правоохранительных органов задержали обоих исполнителей преступления. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники имели связь с российской спецслужбой.

Одним из задержанных оказался местный наркозависимый, а другим – 17-летний студент колледжа.

Как сообщила Політека, оба были завербованы через Telegram-канал, предлагавший «легкий» заработок. По инструкциям российского куратора студент изготовил самодельное взрывное устройство (СИН), начиненное гайками и арматурой для максимального поражения. Для дистанционной детонации СВП был оснащен мобильным телефоном.

Студент передал геолокацию своему куратору в ФСБ, передавший координаты другому агенту. Наркозависимый забрал взрывчатку и доставил ее под видом посылки в здание ТЦК, где взрыв произошел вместе с курьером.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов со спецслужбами рф, а также компоненты для изготовления СВП.

Обеим задержанным объявлено подозрение по статье 258 часть 3 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Злоумышленники находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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