Кроме смены тарифа, также абоненты "Киевстар" могут проверить, какие услуги включены в их тарифный план.

Если ваш текущий тарифный план не отвечает потребностям, его изменение может стать выгодным решением, абоненты "Киевстара" могут сделать это разными способами, в частности, обратившись в магазины оператора, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в самой компании.

В компании "Киевстар" рассказали, что изменить тариф можно несколькими способами. Для этого следует воспользоваться одним из вариантов:

позвонить по номеру 477 или 477*1 ;

или ; в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы );

(раздел Все тарифы ); по номеру 466 ;

; на сайте оператора в разделе Тарифы.

Также абоненты могут проверить, какие услуги включены в их тарифный план, сообщает Политика. Для этого предусмотрено несколько способов:

с помощью USSD-запроса *100*01*2# ;

; авторизовавшись на сайте "Киевстар" и перейдя в раздел Тарифы ;

в приложении Мой Киевстар ;

; позвонив по номеру 466*66.

Абоненты других мобильных операторов также могут проверить, за что снимаются деньги.

Клиенты lifecell могут узнать информацию о своем тарифном плане, а также заказать пакет услуг с помощью команды *141# . Этот запрос также предоставит сведения о:

изменение тарифного плана;

предложения для роуминга

Абоненты Vodafone могут проверить детали своего тарифа несколькими способами:

с помощью комбинации *101# ;

; позвонив по номеру 111*1 ;

; просмотрев условия тарифа на официальном сайте.

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