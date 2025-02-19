Если ваш текущий тарифный план не отвечает потребностям, его изменение может стать выгодным решением, абоненты "Киевстара" могут сделать это разными способами, в частности, обратившись в магазины оператора, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в самой компании.
В компании "Киевстар" рассказали, что изменить тариф можно несколькими способами. Для этого следует воспользоваться одним из вариантов:
- позвонить по номеру 477 или 477*1;
- в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы );
- по номеру 466;
- на сайте оператора в разделе Тарифы.
Также абоненты могут проверить, какие услуги включены в их тарифный план, сообщает Политика. Для этого предусмотрено несколько способов:
- с помощью USSD-запроса *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте "Киевстар" и перейдя в раздел Тарифы ;
- в приложении Мой Киевстар;
- позвонив по номеру 466*66.
Абоненты других мобильных операторов также могут проверить, за что снимаются деньги.
Клиенты lifecell могут узнать информацию о своем тарифном плане, а также заказать пакет услуг с помощью команды *141# . Этот запрос также предоставит сведения о:
- изменение тарифного плана;
- предложения для роуминга
Абоненты Vodafone могут проверить детали своего тарифа несколькими способами:
- с помощью комбинации *101#;
- позвонив по номеру 111*1;
- просмотрев условия тарифа на официальном сайте.
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