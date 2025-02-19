Украинцы могут получить невыплаченную пенсию умершего родственника, подав соответствующую заявку в Пенсионный фонд Украины, это можно сделать как лично, так и онлайн, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Дії.
Для этого нужно обратиться в ПФУ и подать заявление, добавив следующие документы:
- Свидетельство смерти пенсионера.
- Удостоверение личности заявителя.
- Документы, подтверждающие родственные связи с умершим.
- Реквизиты банковского счёта получателя.
- Справка о совместном проживании с пенсионером на момент его смерти (если это касается заявителя).
- Документы, подтверждающие содержание умершим нетрудоспособных родственников (при необходимости).
Процедура подачи заявления одинакова для всех форматов как при обращении лично, так и через электронный сервис, сообщает Політека. Датой обращения считается день приёма документов в ПФУ или момент регистрации заявления онлайн.
Выплата пенсии производится путем зачисления средств на текущий банковский счет получателя. Если такого счета нет, деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка. Для этого нужно предоставить паспорт и идентификационный код, сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Чтобы оформить выплату через вебпортал ПФУ, выполните следующие действия.
- Авторизируйтесь на веб-портале Пенсионного фонда.
- Выделите раздел "О пенсионном обеспечении".
- Перейдите на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполните бланк заявки и загрузите скан-копии документов.
- Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
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