Такой салат с морковью по-корейски, курицей и сыром подойдет даже для праздничного стола, ведь он невероятно вкусный и довольно эффектно смотрится.

Морковь по-корейски можно подавать не только как самостоятельную закуску, но и использовать ее в качестве основы для оригинальных и очень вкусных салатов, пишет Политека.

Рецептом вкусного салата с морковью по-корейски и курицей поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан у себя в Instagram.

"Я называю этот салат - "Распутство", потому что не очень часто добавляю в салаты майонез, но уж если хочется - то это должно быть что-то очень вкусное. И это именно об этом рецепте", - шутит блогерка.

Чтобы приготовить вкусный салат с морковью по-корейски и курицей, как сообщает Политека, нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе вареное – 350 г

морковь по-корейски – 150 г

сыр моцарелла - 100 г

маринованные шампиньоны - 250 г

яйца вареные – 4 шт.

майонез - 70 г

для декора можно использовать микрозелень

Вареное куриное филе нарезаем кубиками, яйца и сыр натираем на крупной терке. Маринованные шампиньоны, если они маленькие, можно оставить целыми, если крупные, то разрезаем на две или четыре части.

Собираем салат слоями или в салатнике или мисочке, или, как это сделала блогерка, в кулинарном кольце диаметром 18 см. Выкладываем куриное филе, смазываем майонезом, далее морковь по-корейски, натертое яйцо, снова майонез, маринованные грибы и сверху натертый сыр.

По желанию можно украсить такой салат с курицей и морковью по-корейски микрозеленью. Можно подавать сразу, а можно дать салату настояться в холодильнике хотя бы час.

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