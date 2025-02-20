Если вам надоел классический крабовый салат, попробуйте приготовить такой оригинальный салат из пекинской капусты и крабовых палочек.

Рецептом невероятно вкусного салата с пекинской капустой, крабовыми палочками и дайконом поделилась кулинарная блогерка Екатерина Мовчан, сообщает Политека.

"Вариация на тему крабового салата. И очень удачная вариация, салатик получается свежим, легким и вкусным", – советует кулинар.

Дайкон – это сладкая редька, очень полезный и доступный продукт, продающийся во многих супермаркетах, и он идеально дополняет салат с пекинской капустой и крабовыми палочками, пишет Политека.

Ингредиенты для приготовления вкусного салата из пекинской капусты и крабовых палочек:

пекинская капуста – пол головки среднего размера

крабовые палочки – 300 г

яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.

дайкон - 200 г

огурцы свежие – 2 шт.

консервированная кукуруза - 1 банка

укроп – несколько веточек

сметана (можно заменить майонезом или греческим йогуртом) - для заправки

соль и молотый перец – по вкусу

Пекинскую капусту нарезаем на тонкие кусочки. Свежие огурцы и дайкон также нарезаем тоненькими кусочками примерно одинакового размера. Крабовые палочки и вареные яйца нарезаем кубиками, а зелень укропа – просто мелко.

В большую миску выкладываем все нарезанные ингредиенты, добавляем кукурузу. Заправляем салат с пекинской капустой и крабовыми палочками сметаной или майонезом или йогуром, приправляем солью, перцем.

"Салата получается достаточно много. Поэтому я отбрасываю желаемое количество салата в отдельную миску и добавляю соль, перец, сметану и перемешиваю. А остаток салата храню в холодильнике до использования", - объяснила кулинар.

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