Рецептом невероятно вкусного салата с пекинской капустой, крабовыми палочками и дайконом поделилась кулинарная блогерка Екатерина Мовчан, сообщает Политека.
"Вариация на тему крабового салата. И очень удачная вариация, салатик получается свежим, легким и вкусным", – советует кулинар.
Дайкон – это сладкая редька, очень полезный и доступный продукт, продающийся во многих супермаркетах, и он идеально дополняет салат с пекинской капустой и крабовыми палочками, пишет Политека.
Ингредиенты для приготовления вкусного салата из пекинской капусты и крабовых палочек:
- пекинская капуста – пол головки среднего размера
- крабовые палочки – 300 г
- яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.
- дайкон - 200 г
- огурцы свежие – 2 шт.
- консервированная кукуруза - 1 банка
- укроп – несколько веточек
- сметана (можно заменить майонезом или греческим йогуртом) - для заправки
- соль и молотый перец – по вкусу
Пекинскую капусту нарезаем на тонкие кусочки. Свежие огурцы и дайкон также нарезаем тоненькими кусочками примерно одинакового размера. Крабовые палочки и вареные яйца нарезаем кубиками, а зелень укропа – просто мелко.
В большую миску выкладываем все нарезанные ингредиенты, добавляем кукурузу. Заправляем салат с пекинской капустой и крабовыми палочками сметаной или майонезом или йогуром, приправляем солью, перцем.
"Салата получается достаточно много. Поэтому я отбрасываю желаемое количество салата в отдельную миску и добавляю соль, перец, сметану и перемешиваю. А остаток салата храню в холодильнике до использования", - объяснила кулинар.
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