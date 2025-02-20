Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась с украинцами простым и быстрым рецептом блинов, которые станут идеальным вариантом для завтрака.

Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вместе со своей дочерью показала, как приготовить тонкие и нежные блины на молоке, пишет Политека.

"Мы с Веруней решили устроить настоящий English Breakfast (но не тот, что с сосисками и фасолью) и поделиться с вами любимым рецептом", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Рецепт рассчитан на две порции блинов, по желанию количество ингредиентов можете увеличивать пропорционально, сообщает Политека. Чтобы приготовить идеальные тоненькие блины, звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

мука – 90 г

молоко - 250 г

сливочное масло – 15 г

растительное масло – 1 ст.л.

сахар – 15 г

яйцо – 1 шт.

ваниль – по желанию

соль - щепотка

Чтобы приготовить тесто на блины, сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская в миску выбивает яйцо, добавляет сахар, ваниль, соль, немного молока и смешивает венчиком до однородности. После этого добавляем муку и хорошо размешиваем тесто, чтобы не было комочков.

Далее по частям добавляем к тесту остальное молоко и вымешиваем, чтобы не было пузырьков воздуха. В конце добавляем растительное масло, растопленное сливочное масло и еще раз перемешиваем тесто. Звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отметила, что тесто на блины по консистенции должно напоминать сливки.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.

Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.

Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".