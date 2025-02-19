Масленица — это один из больших народный праздник, который православные отмечают перед Великим постом, узнайте, лучшие рецепты начинок для главного блюда - блинов.

В 2025 году Масленица продлится с 24 февраля по 2 марта, по традиции главным блюдом праздника являются блины, узнайте, самые лучшие рецепты начинок, передает Politeka.net.

Масленичная неделя символизирует проводы зимы и ожидание весны, служит подготовкой к последнему воскресенью — Прощеному.

Масленицу называют Сырной неделей, Блинницей, Колодием, и приходится праздник каждый год на разные даты, исходя из того, на какой день выпадает Пасха.

Как передает Политека, узнайте лучшие рецепты начинок для блинов на Масленицу:

Сладкая начинка - блины из бананов, рецепт - возьмите один крупный банан, 2 яйца, 1,5 ст. молока, 7 ст.л. муки и сахар с солью по вкусу.

Смешайте банан с яйцами до однородной массы, а затем добавьте остальные ингредиенты.

Соленая начинка - блины из картошки: попробуйте приготовить блины на Масленицу из картошки.

Блины с грибами, с лососем и свеклой: шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает оригинальные рецепты начинок, в блины заворачивать можно не только фарш или творог.

Клопотенко сочетает лосось и свеклу, грибы и красное вино, а также тыкву и яблоки.

Блинчики с печенью, для этого понадобятся: 500 г печени (говяжья или свиная), 1 морковка, 2 луковицы, 3 яйца, соль и перец.

Печень обжаривают с морковью и луком, натирают вареные яйца, солят и перчат по вкусу.

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