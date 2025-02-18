Если вы ищете простой, но вкусный и оригинальный способ приготовления курицы, то попробуйте этот рецепт от победителя "Мастер Шеф" Вадима Бжезинского.

Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить знаменитое грузинское блюдо из курицы – чкмерули, пишет Политека.

Чкмерули – это традиционное грузинское блюдо из курицы, которую сначала обжаривают, а затем тушат в ароматном сливочном соусе с чесноком.

Для приготовления сочной курицы чкмерули звезда "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский использует:

куриные четверти – 3-4 шт.

1 ст.л. растительного масла (для жарки)

3 зубчика чеснока

кинза – по желанию

200 мл сливок (20-30% жирности)

соль, молотый перец – по вкусу

специи (уцхо-сунели) – по вкусу

От куриных четвертей победитель "Мастер Шеф" отрезает крайние хрящи на ножках, но можно обойтись и без этого, сообщает Политека. Обжариваем курицу на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки с обеих сторон, в процессе приправляем солью и молотым перцем.

Обжаренную курицу победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский перекладывает на тарелку, а на той же сковороде обжаривает мелко нарезанный чеснок, добавляет жирные сливки, мелко нарезанную кинзу и специи по вкусу.

Выкладываем обжаренную курицу в соус и отправляем запекаться в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Подавать курицу чкмерули победитель "Мастер Шеф" советует с хрустящим хлебом и вымачивать им соус.

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