Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить знаменитое грузинское блюдо из курицы – чкмерули, пишет Политека.
Чкмерули – это традиционное грузинское блюдо из курицы, которую сначала обжаривают, а затем тушат в ароматном сливочном соусе с чесноком.
Для приготовления сочной курицы чкмерули звезда "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский использует:
- куриные четверти – 3-4 шт.
- 1 ст.л. растительного масла (для жарки)
- 3 зубчика чеснока
- кинза – по желанию
- 200 мл сливок (20-30% жирности)
- соль, молотый перец – по вкусу
- специи (уцхо-сунели) – по вкусу
От куриных четвертей победитель "Мастер Шеф" отрезает крайние хрящи на ножках, но можно обойтись и без этого, сообщает Политека. Обжариваем курицу на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки с обеих сторон, в процессе приправляем солью и молотым перцем.
Обжаренную курицу победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский перекладывает на тарелку, а на той же сковороде обжаривает мелко нарезанный чеснок, добавляет жирные сливки, мелко нарезанную кинзу и специи по вкусу.
Выкладываем обжаренную курицу в соус и отправляем запекаться в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут.
Подавать курицу чкмерули победитель "Мастер Шеф" советует с хрустящим хлебом и вымачивать им соус.
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