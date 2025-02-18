Отказ в выплатах невозможен, если в течение 15 дней не было установлено, имеет ли место добровольная сдача в плен и прочее.

Решение о выплатах попавшему в плен семье военного принимает командир воинской части, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Важным условием является то, что командир не имеет права отказаться от предоставления финансовой помощи, если в течение 15 дней после подачи заявления не будет подтвержден факт добровольной сдачи в плен, самовольного ухода из части или дезертирства военнослужащего.

Сроки и порядок рассмотрения заявления

Заявление от попавшего в плен родственников военного рассматривает командир воинской части, где служил военнослужащий. В течение 15 суток после подачи заявления он обязан принять решение. В случае отказа в выплате ответ должен быть обоснованным, сообщает Политека.

Когда отказаться невозможно

Отказ в выплатах невозможен, если в течение 15 дней не было установлено, имеет ли место добровольная сдача в плен, произошло ли самовольное оставление части или дезертирство военнослужащего, и эти факты не были официально установлены соответствующими структурами.

Также Politeka писала о том, что отец погибшего "азовца" рассказал о жизни после потери сына.

29 июля 2022 года Алексей погиб во время российского теракта в Еленовке. Александр узнал о смерти сына, находясь в плену, и уже позже, по возвращении домой, похоронил его в родном селе Оленивка Черниговской области. С тех пор прошло больше двух лет, но боль не утихает.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что Россия была "Калибрами" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.