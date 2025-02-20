В Украине тариф на газ с 1 марта для 98% бытовых потребителей будет составлять 7,96 грн за куб, в то же время, вероятно, цена голубого топлива не изменится до конца 2025 года, передает Politeka.net.
Тарифы на газ для населения в 2025 году не изменятся из-за того, что действующий закон не позволяет пересмотреть цены.
В Нафтогазе будут продавать газ по цене 7,96 грн за кубометр, а для того чтобы повысить тариф до завершения военного положения, нужно менять закон, стоит отметить, что провести относительно непопулярное решение в Верховную Раду будет сложно.
Известно, что, кроме Нафтогаза, в Украине есть другие поставщики газа, однако около 98% бытовых потребителей пользуются услугами этой компании.
После того, как мораторий на повышение тарифов, в частности, на газ перестанут действовать, вряд ли будут экономические основания для повышения тарифа.
Как передает Политека, в Минэнерго и "Нафтогазе" сообщают, что запасов газа на прохождение отопительного сезона хватит.
В Минэнерго тоже уверены, что проблем с газом в Украине не будет.
Напомним, тариф на газ включает в себя не только саму стоимость газа, но и отдельный платеж за доставку.
Эта составляющая тарифа зависит от объема потребленного газа в прошлом газовом году. Таким образом каждый потребитель платит не только за объем использованного топлива, но и за его доставку.
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