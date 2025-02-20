Тариф на газ в Украине с 1 марта стало известно, сколько украинцы будут платить за кубометр.

В Украине тариф на газ с 1 марта для 98% бытовых потребителей будет составлять 7,96 грн за куб, в то же время, вероятно, цена голубого топлива не изменится до конца 2025 года, передает Politeka.net.

Тарифы на газ для населения в 2025 году не изменятся из-за того, что действующий закон не позволяет пересмотреть цены.

В Нафтогазе будут продавать газ по цене 7,96 грн за кубометр, а для того чтобы повысить тариф до завершения военного положения, нужно менять закон, стоит отметить, что провести относительно непопулярное решение в Верховную Раду будет сложно.

Известно, что, кроме Нафтогаза, в Украине есть другие поставщики газа, однако около 98% бытовых потребителей пользуются услугами этой компании.

После того, как мораторий на повышение тарифов, в частности, на газ перестанут действовать, вряд ли будут экономические основания для повышения тарифа.

Как передает Политека, в Минэнерго и "Нафтогазе" сообщают, что запасов газа на прохождение отопительного сезона хватит.

В Минэнерго тоже уверены, что проблем с газом в Украине не будет.

Напомним, тариф на газ включает в себя не только саму стоимость газа, но и отдельный платеж за доставку.

Эта составляющая тарифа зависит от объема потребленного газа в прошлом газовом году. Таким образом каждый потребитель платит не только за объем использованного топлива, но и за его доставку.

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