Учитывая эти факторы, дальнейшее снижение цены на яблоки возможно в ближайшее время.

На этой неделе в Украине произошло резкое снижение цен на яблоки, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

Причиной этого стало то, что многие производители, отчаявшись на повышение цены, начали массово распродавать хранившиеся в хранилищах яблоки. Это привело к увеличению предложения на рынке, что повлекло за собой падение цен.

Сейчас качественное яблоко можно купить по цене 22-30 грн/кг (примерно $0,53-0,72/кг). Это на 12% дешевле, чем к концу минувшей недели. Однако стоит отметить, что цены на яблоки все равно остаются значительно выше, чем в прошлом. Таким образом, сейчас цены на яблоки на 48% выше, чем в этот же период в 2024 году, сообщает Политека.

При понижении цены аналитики рынка не исключают, что тенденция может продолжаться, ведь качество яблока в хранилищах ухудшается, а спрос на эти фрукты остается довольно низким из-за цен на них. Учитывая эти факторы, дальнейшее снижение цены на яблоки возможно в ближайшее время.

Также Politeka писала о том, что цены на популярные крупы непрерывно лезут вверх. В декабре 2024 и январе 2025 уже наблюдается значительное подорожание круп, что может указывать на дальнейший рост цен. Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина.