В 2025 году в Украине ряд граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в частности, в автобусах, троллейбусах и трамваях, и льготы на проезде касаются не только пенсионеров, сообщает Politeka.net .

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны предоставлять льготные перевозки лицам, имеющим на это право, пишут на сайте Киевпасстранса .

Отказ без законных оснований может привести к штрафу.

К льготным категориям относятся:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

инвалиды войны и приравненные к ним;

срочные военнослужащие и военные, ставшие инвалидами в результате боевых действий;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

ветераны военных и силовых структур, включая полицию и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

реабилитированные лица с инвалидностью из-за репрессий;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью;

сопровождающие лица с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (одно лицо);

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС (II категория);

дети с инвалидностью, связанной с Чернобылем;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);

пенсионеры по возрасту.

Для возможности воспользоваться льготой пассажиры должны иметь соответствующий документ или удостоверение, подтверждающее право на бесплатный проезд, сообщает Политека.

В некоторых городах можно оформить электронный льготный билет через автоматизированную систему учета проезда.

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