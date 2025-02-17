В 2025 году в Украине ряд граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в частности, в автобусах, троллейбусах и трамваях, и льготы на проезде касаются не только пенсионеров, сообщает Politeka.net .
Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны предоставлять льготные перевозки лицам, имеющим на это право, пишут на сайте Киевпасстранса .
Отказ без законных оснований может привести к штрафу.
К льготным категориям относятся:
участники боевых действий и приравненные к ним лица;
инвалиды войны и приравненные к ним;
срочные военнослужащие и военные, ставшие инвалидами в результате боевых действий;
родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;
ветераны военных и силовых структур, включая полицию и СБУ;
полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
реабилитированные лица с инвалидностью из-за репрессий;
лица с инвалидностью I и II группы;
дети с инвалидностью;
сопровождающие лица с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (одно лицо);
пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория);
ликвидаторы аварии на ЧАЭС (II категория);
дети с инвалидностью, связанной с Чернобылем;
дети из многодетных семей;
дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);
пенсионеры по возрасту.
Для возможности воспользоваться льготой пассажиры должны иметь соответствующий документ или удостоверение, подтверждающее право на бесплатный проезд, сообщает Политека.
В некоторых городах можно оформить электронный льготный билет через автоматизированную систему учета проезда.
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