Гражданин, без этой комиссии, не будет признан военнообязанным в ТЦК, что исключит возможность подачи заявления на отсрочку.

Граждане, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обязаны встать на военный учет по месту жительства, ведь без этого они не имеют права на отсрочку от службы в армии, сообщает Politeka.net .

Юрист Ярослав Турчин отмечает важность этой процедуры для лиц, желающих получить отсрочку.

Как и все военнообязанные граждане Украины, ВПЛ должен пройти процесс военной регистрации и медицинскую комиссию. Это обязательные этапы, чтобы быть официально причислены к учету в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Процедура получения отсрочок для ВПЛ

Для оформления отсрочок, даже в случаях, когда состояние здоровья не является критическим (например, для обучения в высшем образовании), необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). Без этой комиссии гражданин не будет признан военнообязанным в ТЦК, что исключит возможность подачи заявления на отсрочку, сообщает Политика.

"Без прохождения ВЛК вас не внесут в учет в ТЦК, и вы не сможете подать заявку на отсрочку, даже при условии, что имеете право на такую" , - пояснил Ярослав Турчин.

Следовательно, для оформления отсрочки внутренне перемещенное лицо должно пройти военно-врачебную комиссию и стать на учет в ТЦК по месту жительства. Это обязательные шаги перед подачей заявления на получение отсрочок.

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