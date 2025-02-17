Мужчина получил повестку, однако в воинскую часть не явился и не дал объяснения.

В Полтавской области суд вынес приговор мужчине, который не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений .

Несмотря на то, что он занимается братом с инвалидностью, суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам регистрации свободы.

Согласно материалам дела, осужденный прошел медицинское освидетельствование и 19 декабря 2023 года был признан годным к военной службе. На следующий день он получил повестку, однако в воинскую часть не явился и не дал объяснения.

На судебном заседании мужчина пояснил, что ухаживает за братом, который 1 апреля 2023 пытался совершить самоубийство и после госпитализации получил I группу инвалидности, которая требует постоянного лечения. Кроме того, осужденный имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, сообщает Политека.

Словом, на момент получения повестки у него не было официальных документов, подтверждающих его статус опекуна, и не подал их в ТЦК. Ранее, в 2022 году мужчину уже штрафовали за отсутствие военного билета, после чего он получил временное удостоверение.

Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы.

Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.

Также Politeka писала, что Гай дала прогноз на окончание войны в Украине: «Враг Трампа будет уничтожен нашими руками» .