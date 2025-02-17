Служба поддержки объяснила, что приложение дало сбой, и данные не сохранились.

Государственный ПриватБанк без предупреждения разорвал сотрудничество с клиенткой после обновления ее персональных данных, объяснив это техническим сбоем, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает финансовый портал Минфин, где пользователи оставляют отзывы о банках.

Одна из клиенток рассказала, что многие годы пользовалась услугами банка. Недавно ей пришло письмо с требованием обновить данные, которые она и сделала. Впоследствии банк без объяснений прекратил сотрудничество.

«Я не смогла расплатиться в ветклинике, а потом меня выбросило из «Приват24». На горячей линии сообщили, что договор расторгнут без объяснений. Более 10 лет пользуюсь услугами банка, а причина так и не названа» , — рассказала женщина.

Ошибка в системе или новая политика банка?

Впоследствии служба поддержки объяснила, что приложение дало сбой, и данные не сохранились.

«Получается, проблема в их приложении, а ответственность возложили на меня. Я несколько раз заполняла анкету, но банк решил разорвать сотрудничество», – добавила клиентка.

ПриватБанк не прокомментировал этот случай. В аналогичных ситуациях банк ссылается на внутренние правила финансового мониторинга, сообщает Политика.

Что будет с денежными средствами на счете?

После блокировки клиентке предоставили возможность вывести средства на другой счет. Для этого необходимо предоставить:

реквизиты нового счета;

документы, подтверждающие право распоряжаться денежными средствами;

паспорт и идентификационный код;

заявку на перечисление остатков денежных средств.

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