Арендодатель, со своей стороны, в собственном кабинете проверяет правильность внесенных данных, а затем подписывает документы.

Внутриперемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют возможность дистанционно подать документы на получение субсидии на аренду жилья, сообщает Politeka.net .

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), дистанционное оформление выплат возможно при условии, что арендатор и собственник жилья находятся в разных городах.

Эта опция доступна также для владельцев недвижимости, желающих предоставить свое жилье переселенцам.

Как подать документы онлайн?

Для этого арендатор должен зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ и заполнить онлайн-форму заявления и договора аренды. Дополнительно можно скачать копии некоторых документов. После сохранения файлов они остаются доступными для арендодателя, сообщает Политика.

Арендодатель, со своей стороны, в собственном кабинете проверяет правильность внесенных данных, а затем подписывает документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После этого заявление также подписывает арендатор своим КЭП, а документы поступают на рассмотрение в ПФУ.

Этот алгоритм актуален, если арендатор находится в Украине, а владелец жилья – за границей.

Процесс оформления субсидии стал доступным и не требует личного посещения учреждений, что значительно упрощает процедуру для ВПЛ и владельцев недвижимости.

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