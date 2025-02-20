Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления идеальных котлет, которые всегда получаются максимально вкусными и нежными.

Елизавета Глинская, которая была победительницей и бывшей судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом нежнейших котлет из куриного филе, сообщает Политека.

"Поверьте мне, более сочных и вкусных куриных котлет вы еще не пробовали", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская.

Чтобы приготовить нежнейшие котлеты, нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе (куриное или индюшачье) - 1 кг

лук – 2 шт.

картофель – 1-2 шт.

батон без корочки - 100 г

молоко - 150 г

соль – по вкусу

перец черный молотый – по желанию

чеснок – по желанию

манка – 150 г (для обвалки котлет)

Звезда "Мастер Шеф "Елизавета Глинская отметила, что ей такие котлеты нравятся максимально нежными, поэтому она вообще не добавляет к ним перец и чеснок, но вы по вкусу можете их добавить, сообщает Политека.

Картофель и лук чистим и нарезаем на крупные куски. Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская также нарезает на кусочки. Мякоть батона замачиваем в молоке.

Через мясорубку пропускаем мясо, овощи и замоченный батон. Приправляем фарш солью, при желании добавляем молотый перец и измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем.

Важно: звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская не переходит сразу к формовке котлет, а накрывает миску с фаршем пищевой пленкой и отправляет его на час в холодильник.

После этого формируем котлеты желаемой формы и размера. Снаружи каждую котлету немного присыпаем манкой для аппетитной корочки.

Жарить котлеты нужно на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла: сначала до золотистости с обеих сторон, а затем накрываем сковороду крышкой и доводим котлеты до готовности.

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