Елизавета Глинская, которая была победительницей и бывшей судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом нежнейших котлет из куриного филе, сообщает Политека.
"Поверьте мне, более сочных и вкусных куриных котлет вы еще не пробовали", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская.
Чтобы приготовить нежнейшие котлеты, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- филе (куриное или индюшачье) - 1 кг
- лук – 2 шт.
- картофель – 1-2 шт.
- батон без корочки - 100 г
- молоко - 150 г
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по желанию
- чеснок – по желанию
- манка – 150 г (для обвалки котлет)
Звезда "Мастер Шеф "Елизавета Глинская отметила, что ей такие котлеты нравятся максимально нежными, поэтому она вообще не добавляет к ним перец и чеснок, но вы по вкусу можете их добавить, сообщает Политека.
Картофель и лук чистим и нарезаем на крупные куски. Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская также нарезает на кусочки. Мякоть батона замачиваем в молоке.
Через мясорубку пропускаем мясо, овощи и замоченный батон. Приправляем фарш солью, при желании добавляем молотый перец и измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем.
Важно: звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская не переходит сразу к формовке котлет, а накрывает миску с фаршем пищевой пленкой и отправляет его на час в холодильник.
После этого формируем котлеты желаемой формы и размера. Снаружи каждую котлету немного присыпаем манкой для аппетитной корочки.
Жарить котлеты нужно на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла: сначала до золотистости с обеих сторон, а затем накрываем сковороду крышкой и доводим котлеты до готовности.
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