Если вы потеряли свой iPhone, или если ваш телефон украли, у компании Apple обеспечили достаточно эффективный способ его найти.

Найти потерянный iPhone можно либо с помощью другого вашего устройства от Apple, в частности, iPad, Mac, Apple Watch, либо с устройства ваших родных, либо вообще через сайт, сообщает Политека.

Все эти сервисы официальные, бесплатные и очень удобные.

Если вы являетесь владельцем Apple Watch, откройте на часах приложение "Где устройства" и выберите устройство, которое не можете найти. Если потерянный телефон находится поблизости, можно воспроизвести звук на устройстве, чтобы найти его, сообщает Политека. Если iPhone находится дальше, выберите пункт "Маршрут", где вы сможете отследить его передвижение.

Если у вас есть другие гаджеты Apple, или вы можете воспользоваться телефоном своих родных, которые являются членом группы Семейного доступа, то найти потерянный телефон можно с помощью программы "Локатор".

В приложении выбираем потерянный телефон среди других устройств. Чтобы защитить свои личные данные, рекомендуется активировать режим "Обозначить потерянным". Выберите пункт "Маршрут", чтобы увидеть потерянный телефон на карте.

Если у вас нет других устройств Apple, поддерживающих функцию "Локатор", то найти потерянный iPhone вы можете через сервис "Где устройства" на сайте iCloud.com/find. К сожалению, таким способом вы не сможете определить расположение своего телефона, если он выключен, аккумулятор разрядился, или прошло больше суток с момента отправки последней информации о его местонахождении в Apple.

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