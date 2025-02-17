По возвращении из СЗЧ военнослужащий оказывается на попечении командира бывшей воинской части, однако служить в ней он уже не будет.

Служба в новом подразделении начнется после временного пребывания в резервном батальоне, сообщает Politeka.net .

Как объясняют юристы Юридического Гончаренко центра, военнослужащие, возвращающиеся в Вооруженные силы Украины после прохождения службы в СЗЧ, находятся под временным руководством командира их бывшей воинской части. Он отвечает за организационно-правовое обеспечение возврата, включая возобновление выплат и выдачу приказов. Тем не менее, как подчеркивают специалисты, военные больше не проходят службу в частях, где служили до этого, сообщает Политека.

Куда направляют военнослужащие после СЗЧ

"Военнослужащие, которые возвращаются, отправляются в резервный батальон, откуда их дальше направят для дальнейшего прохождения службы в другие части - не те, где они служили до этого", - рассказали специалисты Юридического Гончаренко центра.

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