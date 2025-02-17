Вопрос использования гаджетов в школах остается актуальным для педагогов по всему миру и в некоторых странах даже вводят ограничения по их использованию на законодательном уровне.

Образовательные заведения в Украине имеют право устанавливать правила пользования гаджетами , чтобы обеспечить информационную безопасность и предотвратить буллинг среди учеников, сообщает Politeka.net .

Как пишет 24 канал, юрист и психологиня Лилия Орел пояснила, что согласно пункту 5 Раздела V "Порядка реагирования на случаи буллинга (травны)", утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины, к мерам, направленным на борьбу с буллингом в учебных заведениях, относятся организация безопасного пользования сетью Интернет и контроль за использованием средств электронных коммуникаций, сообщает Политека.

Кроме того, каждое учебное заведение обязано обеспечить безопасность киберпространства, что закреплено в статье 1 Закона Украины "Об образовании". В частности, в школах могут определить время, когда разрешается пользование гаджетами, места для их хранения, доступность Интернета и правила допустимого контента.

Вопрос буллинга остается очень актуальным в учебных заведениях. Для предотвращения травли постоянно проводятся тренинги для педагогов, психологические игры с учащимися, а также введен пост офицера Службы образовательной безопасности. Кроме того, учащиеся могут обращаться за помощью по номеру горячей линии по буллингу.

Телефоны горячей линии для борьбы с буллингом: детская линия – 116 111 или 0 800 500 225 (с 12:00 до 16:00); горячая линия относительно буллинга – 116 000; горячая линия по вопросам предотвращения насилия – 116 123.

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