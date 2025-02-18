Одесский международный аэропорт возобновит свою деятельность спустя 114 дней после прекращения боевых действий в Украине.

Лоукостеры готовятся вернуться на украинский рынок, планируя возобновление маршрутов, сообщает Politeka.net .

Как сообщил руководитель Одесского аэропорта Владимир Семенченко, администрация уже разработала детальный план возобновления работы аэропорта, определив сроки ликвидации последствий обстрелов и восстановления необходимой инфраструктуры. Ожидается, что Одесса станет третьим украинским аэропортом, который возобновит работу после Киева и Львова.

Наши специалисты уже поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии. Однако для полноценного функционирования аэропорта нужно вернуть персонал и провести их подготовку», – отметил Семенченко.

Также одним из важных этапов является проверка навигационных систем, требующая дополнительного времени, сообщает Политека . Среди основных препятствий для быстрого восстановления авиасообщения – необходимость проведения калибровки приборов и проверки точности захода на посадку. Эти процедуры будут занимать минимум месяц, даже если персонал будет полностью готов к работе.

Напомним, что на прошлой неделе глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что компания разрабатывает планы по возвращению на украинский рынок, надеясь на скорое завершение войны. Он отметил, что Ryanair готов открыть 24 новых маршрута в Киев и Львов.

Гендиректор Wizz Air Йожеф Варади также выразил готовность возобновить авиасообщение в Украине в течение 6 месяцев после окончания боевых действий. На первом этапе планируется запустить 60 маршрутов с расчетом на 5 миллионов пассажиров в год.

Последние новости Украины:

Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Также Politeka писала о главных причинах отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Politeka сообщала, что эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.