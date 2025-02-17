В Одесской области военнослужащий незаконно проник на частную территорию, за что ему присудили штраф.

Инцидент произошел в Любашевке, где военный сломал замок на заборе соседского дома и вошел на чужой участок, не имея на это разрешения, Politeka.net .

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Военный проходил мимо чужого дома и заметил, что его владельца нет на месте. Воспользовавшись ситуацией, он проник на территорию, но не похитил ничего. Однако хозяин жилья не оставил это без внимания и подал иск в суд, сообщает Политека .

Суд квалифицировал действие военнослужащего по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение неприкосновенности жилья. Несмотря на серьезность правонарушения, суд принял во внимание искреннее раскаяние фигуранта и вынес решение о наложении штрафа в размере 1020 гривен.

Ранее Политека также писала , что в Харькове 12 февраля, около 08:00, произошел инцидент, во время которого 35-летний мужчина напал на работника Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Салтовском районе. Об этом сообщает Полиция Харьковской области. Во время проверки военно-учетных документов злоумышленник применил слезоточивый газ, после чего ударил ножом одного из работников ТЦК.

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