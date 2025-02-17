Изменения призваны сделать торговую среду безопасной, удобной и прозрачной для потребителей.

В Украине ввели в действие новые правила для магазинов и супермаркетов, призывающих улучшить условия торговли и повысить защиту прав потребителей, сообщает Politeka.net .

Изменения вступят в силу после завершения военного положения и вступления в силу обновленного закона о защите прав потребителей, сообщили в Министерстве экономики.

Доступность для всех: изменения в инфраструктуре магазинов

Основной новостью является требование обеспечить доступность для лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения. В магазинах и заведениях питания должны быть пандусы, специальные парковые места и персонал, готовый помочь. Передвижные торговые точки также должны гарантировать беспрепятственный доступ, сообщает Политека.

Цифровизация сервиса: QR-коды для удобства покупателей

Информацию о товарах и продавцах можно получить через QR-код. Продавцы предоставляют эти данные и в бумажной форме при необходимости.

Стандарты для торговли и требования к товарам

Магазины должны создать специальные места хранения личных вещей персонала и обеспечить точность измерительных приборов. Для сетевых компаний обязательно наличие складских помещений. Интернет-магазины обязаны предоставлять полную информацию о товарах и продавцах.

Запрет на опасные товары

Запрещено продавать товары, похожие на еду, но не являющиеся ею, например, игрушки в виде фруктов, которые могут быть опасными для детей.

Реформа для безопасной и удобной торговой среды

Изменения призваны сделать торговую среду безопасной, удобной и прозрачной для потребителей, а для бизнеса — четкие правила работы.

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