В Украине ввели в действие новые правила для магазинов и супермаркетов, призывающих улучшить условия торговли и повысить защиту прав потребителей, сообщает Politeka.net .
Изменения вступят в силу после завершения военного положения и вступления в силу обновленного закона о защите прав потребителей, сообщили в Министерстве экономики.
Доступность для всех: изменения в инфраструктуре магазинов
Основной новостью является требование обеспечить доступность для лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения. В магазинах и заведениях питания должны быть пандусы, специальные парковые места и персонал, готовый помочь. Передвижные торговые точки также должны гарантировать беспрепятственный доступ, сообщает Политека.
Цифровизация сервиса: QR-коды для удобства покупателей
Информацию о товарах и продавцах можно получить через QR-код. Продавцы предоставляют эти данные и в бумажной форме при необходимости.
Стандарты для торговли и требования к товарам
Магазины должны создать специальные места хранения личных вещей персонала и обеспечить точность измерительных приборов. Для сетевых компаний обязательно наличие складских помещений. Интернет-магазины обязаны предоставлять полную информацию о товарах и продавцах.
Запрет на опасные товары
Запрещено продавать товары, похожие на еду, но не являющиеся ею, например, игрушки в виде фруктов, которые могут быть опасными для детей.
Реформа для безопасной и удобной торговой среды
Изменения призваны сделать торговую среду безопасной, удобной и прозрачной для потребителей, а для бизнеса — четкие правила работы.
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