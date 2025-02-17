Причины уменьшения объемов частных переводов – сложная экономическая ситуация и изменение структуры трудовой миграции украинцев после начала войны, сообщает Politeka.net .

Как пишет The Page, по данным аналитиков, этот показатель упал на 31,7% по сравнению с 2021 годом до 9,6 миллиарда долларов.

Уменьшение денежных переводов – результат падения объемов заработной платы, которую украинцы получают от иностранных компаний. За 2024 год этот показатель сократился на 1,6 млрд долларов, или на 39,5%. В то же время, другие частные переводы через официальные каналы уменьшились на 1,1 миллиарда долларов, или на 26,2%. В целом объемы переводов через официальные каналы сократились на 32,8%, а неформальные каналы принесли на 30,1% меньше средств, сообщает Политека .

По сравнению с 2021 годом, этот спад достаточно ощутим, особенно на фоне значительного роста переводов в период 2017-2021 годов. В 2021 году объем переводов достиг рекордных 14 миллиардов долларов, а с 2022 начал постепенно снижаться. После начала войны изменилась и структура переводов. Если раньше наибольшая доля поступала от гастарбайтеров, то теперь объемы денежных переводов от долгосрочных мигрантов уменьшились лишь на 7,6%, но их доля выросла с 31,9% до 43,1%. В то же время, чистая оплата труда, которую украинцы получают за границей, сократилась на 43%.

Среди стран, из которых поступают самые большие денежные переводы, выделяются Польша, США, Великобритания, Чехия и Германия. Польша, хотя и сократила объемы переводов в 1,4 раза, осталась лидером, увеличив свою долю до 35,6%.

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