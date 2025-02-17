Право на выезд за границу также имеют мужчины до 25 лет при определенных условиях.

В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако лица с инвалидностью имеют право не только на отсрочку от мобилизации , но и на выезд за границу, сообщает Politeka.net .

Согласно пункту 2 "Правил пересечения границы государства гражданами Украины", мужчинам с инвалидностью разрешается пересекать границу даже в период военного положения, сообщает 24 Канал.

Для этого необходимо иметь документальное подтверждение наличия инвалидности, сообщает Политика.

При пересечении границы мужчина должен предъявить следующие документы:

Загранпаспорт.

Удостоверение инвалидности, которое выдается Пенсионным фондом или органами социальной защиты (для лиц, не имеющих трудового стажа).

Справка для получения льгот – для лиц, не имеющих права на пенсию или социальную помощь.

Действительный военно-учетный документ.

Важно отметить, что удостоверение или справка об инвалидности обязательны для пересечения границы. Пограничники имеют право требовать подтверждения состояния здоровья и других документов в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, мужчины с инвалидностью имеют право уехать из Украины, если у них есть все соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров №1536 от 31 декабря 2024 года, право на выезд за границу имеют мужчины до 25 лет при определенных условиях. Выезд разрешен для:

Студентам в возрасте 18–22 лет, которые учатся за границей при наличии документов о зачислении в иностранное учебное заведение.

Военнослужащим в возрасте 18–25 лет, которые служат по контракту, при наличии справки от воинской части и военно-учетного документа.

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