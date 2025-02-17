Муж признал свою вину, но не смог объяснить, почему решил выдать себя за работника спецслужбы.

Во Львове 28 января 2025 года мужчина, остановленный патрульной полицией, пытался выдать себя за сотрудника Службы безопасности Украины , сообщает Politeka.net .

Так указано в постановлении №465/638/25 , которое обнародовал Франковский районный суд города Львова.

Происшествие случилось, когда водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE 250d был остановлен на дороге. Согласно материалам дела, мужчина был одет в военную форму с опознавательными знаками СБУ и предъявил поддельное удостоверение, а также пластиковые карточки, якобы изданные "Комитетом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", сообщает Политека.

По словам правоохранителей, мужчина пытался убедить полицейских в своем статусе военнослужащего СБУ. Однако при проверке документов было удалено обнаружено, что они являются фальшивыми.

В суде мужчина признал свою вину, но не смог объяснить, почему решил выдать себя за работника спецслужбы. Учитывая это, суд принял решение о наложении на него штрафа в размере 17 тысяч гривен за незаконное использование признаков СБУ.

Также Politeka писала о том, что СБУ задержала высокопоставленного должностного лица своей службы, который оказался агентом кремля. По словам главы СБУ, из-за предателя удалось длительное время контролируемо передавать россиянам дезинформацию.