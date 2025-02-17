Во Львове 28 января 2025 года мужчина, остановленный патрульной полицией, пытался выдать себя за сотрудника Службы безопасности Украины , сообщает Politeka.net .

Так указано в постановлении №465/638/25 , которое обнародовал Франковский районный суд города Львова.

Происшествие случилось, когда водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE 250d был остановлен на дороге. Согласно материалам дела, мужчина был одет в военную форму с опознавательными знаками СБУ и предъявил поддельное удостоверение, а также пластиковые карточки, якобы изданные "Комитетом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", сообщает Политека.

По словам правоохранителей, мужчина пытался убедить полицейских в своем статусе военнослужащего СБУ. Однако при проверке документов было удалено обнаружено, что они являются фальшивыми.

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В суде мужчина признал свою вину, но не смог объяснить, почему решил выдать себя за работника спецслужбы. Учитывая это, суд принял решение о наложении на него штрафа в размере 17 тысяч гривен за незаконное использование признаков СБУ.

СБУ

Также Politeka писала о том, что СБУ задержала высокопоставленного должностного лица своей службы, который оказался агентом кремля. По словам главы СБУ, из-за предателя удалось длительное время контролируемо передавать россиянам дезинформацию.