В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанные граждане обязаны иметь актуальный военно-учетный документ (ВОД) для официального трудоустройства, сообщает Politeka.net .

При этом электронный ВОД, доступный в приложении "Резерв+", имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный, отмечает адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Военный учет: обязанность работодателей

В соответствии с действующим законодательством все предприятия, учреждения и организации должны вести военный учет своих работников. Следовательно, во время приема на работу военнообязанные граждане должны предъявить актуальный военный документ или другой соответствующий документ, сообщает Политека.

Юрист отмечает: электронный ВОД в приложении "Резерв+" отвечает для выполнения этого требования. Однако на практике некоторые работодатели продолжают требовать бумажных документов.

Проблемы с признанием электронного ВОД

Несмотря на законность электронного военного документа, некоторые работодатели отказываются его признавать. Так, один из граждан обратился к юристам с жалобой на невозможность трудоустройства в ГСЧС из-за подачи заявки на работу с использованием электронного ВОД.

Юридическая позиция

Адвокат Юрий Айвазян отмечает:

"Не вижу никаких оснований для отказа. Ваш электронный ВОД имеет такую ​​же юридическую форму, как и бумажный. В нем есть все необходимые данные", – объясняет юрист.

Военный учет при регистрации брака

Отдельно юрист напомнил, что при подаче заявления в ЗАГС для регистрации брака необходимо указать информацию о военном учете – место регистрации, воинское звание, серию и номер военного билета или приписного удостоверения (для призывников).

В то же время, отсутствие военного билета не может быть основанием для отказа в регистрации брака. Аналогично, при разводе справка по ТЦК и СП не является обязательной, семейное законодательство не содержит таких требований.

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