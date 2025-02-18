Для этого украинским беженцам нужно отвечать нескольким требованиям, которые требует соблюдать страна ЕС.

Украинцы, находящиеся в Чехии и желающие остаться там на более длительный срок, в этом году могут изменить статус временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание, сообщает Politeka.net.

Однако для этого нужно соблюсти важные условия.

Для этого украинским беженцам нужно отвечать нескольким требованиям, которые требует соблюдать Чехия, в частности:

официальный годовой доход не менее 18 480 евро ;

; проживание в Чехии не менее двух лет ;

; отсутствие финансовой помощи в течение последних шести месяцев.

После получения такого разрешения беженцы смогут подать заявку на постоянное жительство через пять лет, как и все остальные иностранные граждане, сообщает Політека. Обсуждение этой инициативы правительством Чехии состоится после 18 февраля, когда завершится период подачи замечаний от министров и государственных институций.

По данным МВД Чехии, с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2025 года статус временной защиты в стране получили 396,7 тыс. украинских беженцев . Среди них:

96,7 тыс. детей ;

; 17,6 тыс. лиц в возрасте от 65 лет ;

; 171 тыс. женщин ;

; 111,4 тыс. мужчин трудоспособного возраста .

Чехия входит в тройку стран ЕС, которые приняли больше украинских беженцев под статусом временной защиты. Впереди только Германия и Польша .

Источник: Schengen News .

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