В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 9 мая 2025 года, узнайте, кто может потерять отсрочку с 1 марта.

Призову на военную службу не подлежат военнообязанные, отсроченные во время мобилизации в Украине, передает Politeka.net.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 марта:

у кого есть инвалидность любой группы;

военнообязанные, временно непригодные к воинской службы из вывода военно-врачебной комиссии;

у кого близкие родственники имеют инвалидность 1-й или 2-й группы (3-й группы - в отдельных случаях) и не имеют других родственников (кроме военнообязанного), которые могут ухаживать и содержать лицо;

военнообязанные, имеющие трое и более детей младше 18 лет .

Как передает Политека, отсрочка для студентов предоставляется учащимся, обучающимся по дневной или дуальной форме обучения, однако при условии, что студенты получают образование на уровень выше.

Право на отсрочку от мобилизации в Украине обладают военнообязанными, забронированными критически важными предприятиями и госорганами.

Следует отметить, что согласно новому законодательству действие бронирований и отсрочку от мобилизации, которые были предоставлены до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.

28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование , поэтому если предприятие теряет статус критичности или не отвечает критериям – забронированные работники предприятия, также теряют бронирование.

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