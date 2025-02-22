Призову на военную службу не подлежат военнообязанные, отсроченные во время мобилизации в Украине, передает Politeka.net.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 марта:
у кого есть инвалидность любой группы;
военнообязанные, временно непригодные к воинской службы из вывода военно-врачебной комиссии;
у кого близкие родственники имеют инвалидность 1-й или 2-й группы (3-й группы - в отдельных случаях) и не имеют других родственников (кроме военнообязанного), которые могут ухаживать и содержать лицо;
военнообязанные, имеющие трое и более детей младше 18 лет .
Как передает Политека, отсрочка для студентов предоставляется учащимся, обучающимся по дневной или дуальной форме обучения, однако при условии, что студенты получают образование на уровень выше.
Право на отсрочку от мобилизации в Украине обладают военнообязанными, забронированными критически важными предприятиями и госорганами.
Следует отметить, что согласно новому законодательству действие бронирований и отсрочку от мобилизации, которые были предоставлены до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.
28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование , поэтому если предприятие теряет статус критичности или не отвечает критериям – забронированные работники предприятия, также теряют бронирование.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.