Следуя этим советам, вы значительно уменьшите затраты на электроэнергию и сделаете свою жизнь более комфортной.

С повышением тарифов на электроэнергию украинцы активно ищут способы снизить расходы.

Существуют простые и эффективные методы, значительно снижающие платежки, не снижая уровень комфорта, пишет Телеграф .

Вот пять советов, которых следует придерживаться:

Выберите энергоэффективную технику.

Современные бытовые приборы потребляют меньше электроэнергии, чем старые модели. К примеру, холодильник класса A+++ может потратить на 50% меньше энергии, чем старый. Замена ламп накаливания на LED позволяет сэкономить до 80% на освещении.

Выключайте приборы из режима ожидания

Многие бытовые приборы продолжают потреблять энергию даже в выключенном состоянии. Это касается телевизоров, зарядных устройств, микроволновок. Они могут потреблять до 10% от общей энергии в доме. Используйте удлинители с выключателем или отключайте технику из розетки, когда она не нужна.

Рационально используйте технику

Стирайте белье ночью, когда действуют пониженные тарифы, или полностью загружайте стиральную и посудомоечную машину – это уменьшает количество запусков и экономит электроэнергию.

Используйте термоизоляцию.

Эффективное утепление позволяет значительно снизить затраты на отопление. Утепление окон, дверей и использование термошторов уменьшает потери тепла и уменьшает нагрузку на электрообогреватели.

Используйте умные розетки и таймеры

Умные розетки автоматически выключают технику, когда она не используется. Таймеры помогают наладить время работы обогревателей и бойлеров на периоды низких тарифов, что позволяет гораздо больше экономить.

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