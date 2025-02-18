Помощь оказывается к достижению ребенком 18 лет, но если ребенок продолжает обучение, то продлеваются и выплаты.

Одинокие матери, воспитывающие детей дошкольного возраста, могут рассчитываться на финансовую поддержку от государства, передает Politeka.

Выплата пособий изменяется в зависимости от ряда факторов: количества детей, их возраста, среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума, пишет Телеграф .

Для матери, которая воспитывает троих детей и имеет минимальный уровень дохода, помощь может быть менее 2000 гривен. Однако если ее доход меньше определенного порога, сумма выплаты растет.

Калькулятор на сайте "Пяточок" позволяет вычислить точную сумму пособия для конкретной семьи. К примеру, для одинокой матери с тремя детьми, если весь доход семьи составит 30 000 гривен в полгода (по 5000 грн в месяц), могут выплатить пособие в размере 3939 гривен. Эта сумма рассчитывается исходя из дохода матери, передает Политека.

Помощь оказывается до достижения ребенком 18 лет, но если ребенок продолжает обучение на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже или техникуме, выплаты продолжаются до окончания обучения, но не дольше 23 лет.

Также Politeka писала о том, что для семьи, где есть одинокая мать и двое студентов, размер социальной помощи определяется индивидуально. Например, если совокупный доход семьи будет составлять 36 000 гривен за полгода (6 000 гривен в месяц), то иметь возможность рассчитывать на помощь размером 2056 гривен каждый месяц.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.