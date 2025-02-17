В марте в Украине состоится очередной перерасчет пенсий, но выплаты увеличат не всем.

Индексацию пенсий в Украине проводят для ее осовременивания, перерасчет и повышение не коснется выплат, оформленных в последние три года, передает Politeka.net.

Суммы повышения пенсий в марте пока неизвестны, их рассчитают в конце февраля или начале марта.

Повышение пенсии в марте будет зависеть от уровня инфляции за 2024 год и уровня роста средней заработной платы по стране за последние три года.

Как передает Политека, из цифр выводится специальный коэффициент, предварительно речь идет о 1,10.

Таким образом, по предварительным прогнозам экспертов, пенсии в марте повысят на 10%, некоторым выплаты повысят на 1000 гривен, но это не окончательная сумма.

В прошлом году уровень инфляции превысил прогнозируемый, поэтому индексацию провели на более высокий процент.

Следует отметить, что размер повышения при индексации пенсий не должен быть меньше 100 гривен и превышать 1500 гривен.

Индексируют только основной размер пенсий без доплат и надбавок, таким образом некоторые пенсионеры, которым, в частности, «дотягивают» выплаты до минимальных с помощью доплат, не почувствуют индексацию.

Наивысшее повышение пенсий на более чем 1000 гривен получат пенсионеры, у кого выплаты превышают 10 тысяч гривен в месяц.

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