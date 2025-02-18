В 2025 году часть украинцев столкнется с уменьшением пенсионных выплат и изменения коснутся тех, чьи пенсии превышают 100 тысяч гривен, а также некоторых категорий чернобыльцев, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено Законом Украины "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно этому документу, правительство вводит новые коэффициенты к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. Учитывая, что прожиточный минимум на 2025 год составляет 2,36 тыс. грн, это требование распространяется на пенсии свыше 23,61 тыс. грн. грн. соответственно, изменения будут касаться:

госслужащих;

прокуроров;

народных депутатов;

работников Нацбанка;

сотрудников правительства;

дипломатов;

работников местного самоуправления;

ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

ученых;

лиц, уволенных с военной службы.

Изменения для чернобыльцев

Также часть пенсионеров, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, уменьшается на сумму около 2,3 тыс. грн. Эти корректировки будут касаться только тех, кто проживал или работал в зоне отчуждения с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года. Сменившие место жительства или оставшиеся в зоне ранее доплаты не получали, сообщает Политека.

Благодаря этим изменениям правительство надеется сэкономить до 15 млрд. грн.

В настоящее время минимальные пенсии для пострадавших чернобыльцев колеблются от 5 до 8,18 тыс. грн. Для ликвидаторов ЧАЭС размер выплат зависит от группы инвалидности:

первая группа – 8,18 тыс. грн;

вторая группа - 6,54 тыс. грн;

третья группа - 5,04 тыс. грн;

для детей с инвалидностью – 5,04 тыс. грн.

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