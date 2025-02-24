Украинцам рассказали об отсрочке от мобилизации, стало известно, кто потеряет бронирование после 28 февраля.

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая 2025 года, поэтому следует знать, кто потеряет бронирование после 28 февраля , передает Politeka.net.

Согласно новому законодательству действие бронирований и отсрочку от мобилизации, которые были предоставлены до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.

Как передает Политека, 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование, поэтому если предприятие теряет статус критичности или не отвечает критериям – забронированные работники предприятия, также теряют бронирование.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона», – сообщил Федиенко.

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года.

Кто потеряет бронирование после 28 февраля:

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, тогда работники потеряют бронирование и отсрочку от мобилизации.

Предприятия, которые подтвердят свою "критичность", могут бронировать работников на год.

После 28 февраля руководители критически важных предприятий будут иметь возможность перебронировать работников в течение 72 часов с помощью приложения "Действие".

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