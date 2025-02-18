В Украине семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством.

Пенсии назначаются для нетрудоспособных членов семьи, находившихся на содержании умершего или пропавшего без вести кормильца, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, для назначения пенсии важно, чтобы на момент смерти кормильца имел необходимый страховой стаж. В 2025 году действуют несколько вариантов выплат:

Пенсия по потере кормильца – для семей, лишившихся основного кормильца. Выплаты предоставляются нетрудоспособным членам семьи умершего; пенсия для семей погибших военнослужащих – назначена семьям военных, погибших при исполнении служебных обязанностей; пенсия для семей пропавших без вести – выплаты начисляются через месяц после регистрации исчезновения кормильца в Едином реестре досудебных расследований, сообщает Политека.

Чтобы оформить пенсию, родственники должны подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через портал электронных услуг ПФУ. Следует также предоставить соответствующие документы, подтверждающие смерть кормильца или факт его исчезновения.

Пенсия предоставляется нетрудоспособным родственникам, среди которых: муж или жена, родители, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста; дети умершего в возрасте до 18 лет или старше, если стали инвалидами до достижения совершеннолетия; другие родственники (брат, сестра, бабушка, дедушка), если они нетрудоспособны.

Размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка умершего кормильца. Если в семье всего один нетрудоспособный член, он получит 50% пенсии по возрасту умершего. Если нетрудоспособных родственников больше, пенсия распределяется между ними равными частями, и общая сумма будет составлять 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.

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