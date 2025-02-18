Долг за коммунальные услуги не является основанием для выдворения, но поставщик может обратиться в суд.

Долг за коммунальные услуги может привести к серьезным последствиям, таким как судебный иск, блокировка счетов или даже потеря имущества, сообщает Politeka.net .

Юрист Роман Ухов отмечает , что все абоненты, независимо от подписания договора, обязаны оплачивать услуги согласно его условиям. В Украине за долги могут приниматься разные санкции.

Начисление пени

Согласно закону пеня составляет 0,01% от долга за каждый день просрочки, но нельзя превышать 100% суммы долга. Пеня не начисляется при задолженности государства за льготы или задержки зарплаты.

Когда возможно отключение услуги

Поставщик имеет право отключить сервисы после официального письменного предупреждения. Критическая сумма долга для отключения остается 10-20 тыс. грн, а для электроэнергии – 3 000 грн. Отключение возможно без проникновения в жилье, но при необходимости доступа к квартире работники могут войти в узел учета, сообщает Политека.

Потери имущества и жилья

Долг за коммунальные услуги не является основанием для выдворения, но поставщик может обратиться в суд. В случае принятия судебного решения, должник обязан уплатить долг. Если она не погашается, могут арестовать имущество или недвижимость. Если долг не превышает 160 000 грн (на февраль 2025 года), единственное жилье и земля не подлежат изъятию.

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