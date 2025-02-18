Выплаты назначаются автоматически, без необходимости личного обращения в органы соцзащиты.

Размер пенсии для лиц с III группой инвалидности зависит от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных граждан, сообщает Politeka.net.

Выплаты формируются на основе нескольких критериев, включая статус занятости и установленной инвалидности, пишут на платформе Enable Me.

Минимальные пенсионные выплаты в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум в Украине составляет:

для трудоспособных лиц - 3 028 грн ;

для нетрудоспособных лиц - 2 361 грн ;

для детей до 6 лет - 2 563 грн ;

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн .

Кроме того, минимальная пенсия для лиц с III группой инвалидности, если инвалидность установлена ​​с рождения, равна 1 416,6 грн, что составляет 60% от прожиточного минимума, сообщает Политека.

Одни лица II и III группы, нуждающиеся в постоянном постороннем обслуживании по заключению ЛКК, имеют право на повышенную выплату — 1 770,75 грн (75% прожиточного минимума).

Социальная поддержка детей с инвалидностью

Дети с инвалидностью также получают пенсионные выплаты, размер которых зависит от возраста и подгруппы:

Дети до 6 лет, подгруппа А - 5 163 грн ;

Другие дети до 6 лет - 1 281,5 грн ;

Дети 6-18 лет, подгруппа А - 6 392 грн ;

Другие дети 6-18 лет - 1 598 грн .

Важно, что социальные выплаты назначаются автоматически, без необходимости личного обращения в органы соцзащиты.

Источник: novyny.live

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