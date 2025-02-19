В ПриватБанке обратились к пенсионерам с объяснением выплат на карточку, которые могут задерживать.
Так, многие украинцы, у которых пенсия поступает на карточку Приватбанка, жалуются на задержку пенсионных выплат, пишет Politeka.net.
В частности сообщается, что некоторые пенсионеры не получали деньги на карточку Приватбанка в течение двух месяцев.
Пенсионный фонд предоставил разъяснения по проблеме с неполучением на карточку Приватбанка денег и сообщил, что учреждению не были предоставлены нужные документы для перевода денег некоторым пенсионерам, пишет Politeka.net .
ПриватБанк информирует, что получить пенсионные выплаты можно скорее благодаря банковскому приложению «Приват24», где также можно найти необходимые реквизиты Пенсионного Фонда.
Реквизиты находятся в разделе "Сервисы", пункт "Услуги", после чего необходимо перейти в "Справки" - "Стандартные справки", пишет Politeka.net.
Далее нужно указать нужную банковскую карту и сформировать справку.
Внести изменения в банковские реквизиты в Пенсионный фонд можно через подачу заявления в ближайшем сервисном центре ПФУ и с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.
Необходимо перейти к разделу «Пенсионерам», где выбрать услугу «Заявление на внесение изменений в электронное пенсионное дело».
Источник: pmg.ua.
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