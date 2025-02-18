В Украине предусмотрена денежная помощь на проживание, однако для ее получения необходимо выполнить ряд требований, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какой размер выплат можно получить семье из пяти человек, где работает только отец.

Размер выплаты зависит от доходов всех членов семьи, количества детей и трудоспособных и нетрудоспособных лиц. Воспользовавшись калькулятором на сайте " Пятачок " можно узнать, сколько денег сможете получить именно вы.

Если в семье есть один трудоспособный отец, пятеро детей до 6 лет, а также один нетрудоспособный, и общий доход семьи за полгода составляет 90 000 гривен, государство выплатит пособие в размере 7759,55 гривен. Этот доход исчислен только на основе ежемесячной зарплаты отца – 15 000 гривен, сообщает Политека.

Однако следует отметить, что указанная сумма является ориентировочной. Она может изменяться. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер пособия, могло допустить ошибку, рассчитывая совокупный доход семьи.

Также Politeka писала , что некоторые украинские пенсионеры могут оформить бесплатные коммунальные услуги.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что для получения 100% скидки пенсионерам необходимо иметь определенную профессию и проживать в сельской местности после выхода на пенсию.