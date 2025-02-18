Во Львовской области старший лейтенант Вооруженных Сил Украины подал иск в суд против своей воинской части из-за того, что командование ненадлежаще рассмотрело его ходатайство об увольнении со службы по уходу за больной матерью.

Военнослужащий обратился в суд с требованием, чтобы его рапорт об увольнении со службы по уходу за матерью, имеющей вторую группу инвалидности, был рассмотрен надлежащим образом, передает Politeka.net.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Мужчина заявил, что его часть проигнорировала его ходатайство, которое подано еще до изменений в законодательстве. Военный утверждал, что его заявка должна была быть рассмотрена по старым нормам закона, поскольку он подавал ее до момента введения изменений.

Как передает Политека, суд, ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, пришел к выводу, что военная часть действительно нарушила свои обязанности. Суд подчеркнул, что в соответствии с действующим на момент подачи рапорта законодательством, ходатайство должно было быть рассмотрено по старым нормам. В результате суд обязал воинскую часть пересмотреть рапорт старшего лейтенанта, учитывая действующие на момент подачи заявления нормы законодательства.

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