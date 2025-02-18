Долги большого размера могут привести к принудительным продажам жилья.

В Украине единственное жилье фактически защищено от изъятия, однако в некоторых случаях исполнительные органы могут инициировать его продажу для погашения долгов, сообщает Politeka.net .

Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», есть несколько ситуаций, когда имущество должника может быть продано для исполнения судебного решения.

Основной закон, защищающий единое жилье от конфискации — это «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения валютных кредитов», но его действие имеет ограничение.

Когда единственное жилье может быть выставлено на продажу?

Согласно статье 50 Закона «Об исполнительном производстве», имущество должника может быть взыскано, если оно не подпадает под защиту от конфискации. Вот несколько основных ситуаций:

Ипотечные долги : Если жилье является залогом по кредиту и долг значителен, банк может подать иск на продажу имущества, сообщает Политека.

Долги по кредитам : Также без залога суд может вынести решение о взыскании в этих случаях.

Коммунальные долги Коммунальные службы не могут самостоятельно конфисковать жилье, но суд может вынести решение о его продаже за значительную задолженность.

Неуплата алиментов : При большой задолженности по алиментам суд может использовать арест имущества.

Как проходит процедура взыскания имущества?

Процедура взыскания включает:

Принятие судом решения о взыскании.

Оценка стоимости имущества.

Электронные торги по продаже.

Уведомление должника и возможность обжалования решения.

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