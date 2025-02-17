В 2025 году самые популярные украинские операторы повысит цены на мобильную связь, но дешевые тарифы на мобильную связь для пенсионеров останутся, передает Politeka.net.

В 2025 году мобильные операторы Украины Водафон, Лайф и Киевстар повысят цены на свои услуги, однако есть дешевые тарифы на мобильную связь для пенсионеров.

Как передает Политека, большинство тарифов Водафон, Лайф и Киевстар подорожают на 40-75 гривен из-за роста электроэнергии и затрат на ремонт сетей после обстрелов.

Дешевые тарифы на мобильную связь Киевстар для пенсионеров - тарифы Love Ua:

LOVE UA Магнит – для клиентов, перешедших от другого оператора, в первые 12 месяцев после подключения – 100 гривен в месяц, дальше нужно платить 175 гривен.

LOVE UA Комфорт – для пенсионеров старше 60 лет и людей с инвалидностью. Стоимость 140 грн.

LOVE UA Свет Контракт стоит 250 гривен в месяц, включает 20 ГБ мобильного интернета и 150 минут звонков вне Киевстара.

Дешевые тарифы на мобильную связь для пенсионеров Лайф в 2025 году:

Просто Лайф с 5 февраля 2025 вырастет в цене до 210 гривен в месяц или 120 гривен, если вы перенесли номер на Лайф.

Смарт Лайф – стоит 300 гривен в месяц или 160 гривен, если перенесли номер.

Дешевые тарифы на мобильную связь для пенсионеров Водафон в 2025 году:

Самые дешевые тарифы, которые можно найти в Водафоне, - тарифы Vodafone Light+ за 185 гривен в месяц, SuperNet Turbo 250 гривен в месяц с безлимитным интернетом и SuperNet Start – 260 гривен и 25 ГБ интернета.

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