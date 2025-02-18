Снять розыск можно только после личной явки в ТЦК и составления постановления об административной ответственности.

Во время военного положения и мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активизировали розыск мужчин, нарушающих правила военного учета, сообщает Politeka.net.

По словам юристов, ТЦК инициирует розыск не для уголовного преследования, а для обеспечения явки нарушителей в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении и штрафе.

Основные причины розыска

Мужчины подпадают под розыск, если:

Не состоят на военном учете по месту регистрации;

Не состоят на учете в предприятиях или учебных заведениях;

Игнорируют вручение повестки лично, по почте или работодателю;

Отказываются от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

Не обновили военно-учетные данные;

Уклоняются от взятия на учет или мобилизации.

Основания для таких мер определены статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Происходящее после задержания нарушителя

После задержания нарушителя ТЦК может обратиться в полицию с запросом на административное задержание. Процесс развивается следующим образом:

Нарушителя доставляют в ТЦК;

Составляется протокол об административном правонарушении;

Выносится постановление о штрафе;

При отсутствии оснований для отсрочки мужчину направляют на ВЛК для последующего призыва.

Эксперты отмечают, что лица в розыске не могут быть забронированы от мобилизации, а мужчины за границей рискуют получить отказ в выдаче паспортов.

Как снять розыск

Снять розыск можно только после личной явки в ТЦК и составления постановления об административной ответственности. Дистанционное решение этого вопроса невозможно.

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