Во время военного положения и мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активизировали розыск мужчин, нарушающих правила военного учета, сообщает Politeka.net.
По словам юристов, ТЦК инициирует розыск не для уголовного преследования, а для обеспечения явки нарушителей в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении и штрафе.
Основные причины розыска
Мужчины подпадают под розыск, если:
Не состоят на военном учете по месту регистрации;
Не состоят на учете в предприятиях или учебных заведениях;
Игнорируют вручение повестки лично, по почте или работодателю;
Отказываются от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);
Не обновили военно-учетные данные;
Уклоняются от взятия на учет или мобилизации.
Основания для таких мер определены статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Происходящее после задержания нарушителя
После задержания нарушителя ТЦК может обратиться в полицию с запросом на административное задержание. Процесс развивается следующим образом:
Нарушителя доставляют в ТЦК;
Составляется протокол об административном правонарушении;
Выносится постановление о штрафе;
При отсутствии оснований для отсрочки мужчину направляют на ВЛК для последующего призыва.
Эксперты отмечают, что лица в розыске не могут быть забронированы от мобилизации, а мужчины за границей рискуют получить отказ в выдаче паспортов.
Как снять розыск
Снять розыск можно только после личной явки в ТЦК и составления постановления об административной ответственности. Дистанционное решение этого вопроса невозможно.
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