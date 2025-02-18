Доплата за сверхурочный стаж начисляется за каждый год, отработанный сверх установленного законом минимума, сообщает Politeka.net.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату за сверхурочный стаж могут получить те, у кого в трудовой книжке указано: более 35 лет стажа для мужчин; свыше 30 лет стажа для женщин. Эта доплата начисляется только тем пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту. Те, кто продолжает работать, получат ее только после увольнения, когда прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц возрастет.

Размер доплаты в 2025 году

В 2025 году размер доплаты не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту. Согласно новым данным, минимальная пенсия на 2025 год составляет 2361 гривну. Таким образом, доплата за каждый дополнительный год стажа составит 23,61 гривны, сообщает Політека.

Доплата начисляется за каждый полный год сверхурочного стажа. Например, если у пенсионера 5 лет сверхурочного стажа, его доплата составит 118,05 гривны. Однако следует отметить, что доплата будет исчисляться только при условии, что размер пенсии превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

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