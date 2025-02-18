Семьи военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, имеют право на денежное довольствие от государства.

Сумма выплат для родственников военных зависит от его должности, а также от условий, при которых он исчез или попал в плен, сообщает Politeka.net.

Как отмечает ArmiaInform, выплаты для родственников пропавших без вести военных продолжаются по месту последней службы военнослужащего и перечисляются их родственникам. Статус пропавшего без вести предоставляется в случае, если нет информации о местонахождении военного более 15 дней при исполнении обязанностей по защите Украины.

Основное обеспечение для родственников пропавшего военнослужащего равно зарплате пропавшего. Кроме того, семьи имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен на период действия военного положения. Эти выплаты продолжаются до выяснения обстоятельств: возвращение из плена, освобождение, официальное подтверждение гибели или признание лица без вести пропавшим, сообщает Политека.

Для того чтобы получить эти выплаты, родственникам необходимо подать обращение в течение трех лет со дня смерти (гибели) военнослужащего или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица без вести пропавшим. Однако важно знать, что выплаты не назначаются, если военнослужащий самовольно оставил службу или добровольно сдался в плен.

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